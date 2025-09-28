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  • «Факел» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Факел» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 16:50
Факел
28.09.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
20
Александр Роспутько
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
4-1-3-2
96
Обухов
27
Магкеев
20
Юрганов
53
Журавлев
2
Черов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
19
Пуси
25
Уридия
4-2-3-1
1
Фадеев
66
Петин
39
Маслов
24
Придава
27
Крутовских
20
Роспутько
91
Столяров
25
Гуляев
18
Соколов
70
Червяков
87
Филев
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
10
Альшин
10
Альшин
97
Магомедов
24
Придава
88
Маркелов
88
Маркелов
24
Придава
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
70
Червяков
83
Ищенко
83
Ищенко
70
Червяков
87
Филев
77
Библик
77
Библик
87
Филев
Остались в запасе
Факел
Чайка
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Факел - Чайка
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Чайки», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Чайка»

«Факел» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Факел
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