Составы команд
Факел
Факел
4-1-3-2
96
Обухов
27
Магкеев
20
Юрганов
53
Журавлев
2
Черов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
19
Пуси
25
Уридия
4-2-3-1
1
Фадеев
66
Петин
39
Маслов
24
Придава
27
Крутовских
20
Роспутько
91
Столяров
25
Гуляев
18
Соколов
70
Червяков
87
Филев
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
10
Альшин
10
Альшин
97
Магомедов
24
Придава
88
Маркелов
88
Маркелов
24
Придава
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
70
Червяков
83
Ищенко
83
Ищенко
70
Червяков
87
Филев
77
Библик
77
Библик
87
Филев
Остались в запасе
Факел
Чайка
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Факел - Чайка
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Чайки», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Чайка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»