24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
13
Лопес
23
Фирпо
4
Натан
16
Гомес
12
Ортис
4
Амрабат
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
94
Бакамбу
4-2-1-2-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Морато
47
Зинченко
6
Сангаре
12
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
11
Жезус
23
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
23
Фирпо
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
94
Бакамбу
9
Эрнандес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
31
Миленкович
30
Боли
30
Боли
31
Миленкович
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
11
Жезус
12
Луис
7
Баква
7
Баква
12
Луис
Остались в запасе
Бетис
Ноттингем Форест
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Джон
ВР
37
Николо Савона
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
37
Николо Савона
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Бетис - Ноттингем Форест
3
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
16
Офсайды
0
1
Количество передач
526
413
Сейвы
4
2
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Ноттингем Фореста», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»