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  • «Бетис» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Бетис» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:50
Бетис
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
15' С. Бакамбу 85' Антони
18' И. Жезус 23' И. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
(К) АП
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
4-2-3-1
13
Лопес
23
Фирпо
4
Натан
16
Гомес
12
Ортис
4
Амрабат
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
94
Бакамбу
4-2-1-2-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Морато
47
Зинченко
6
Сангаре
12
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
11
Жезус
23
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
23
Фирпо
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
94
Бакамбу
9
Эрнандес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
31
Миленкович
30
Боли
30
Боли
31
Миленкович
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
11
Жезус
12
Луис
7
Баква
7
Баква
12
Луис
Остались в запасе
Бетис
Ноттингем Форест
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Джон
ВР
37
Николо Савона
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
37
Николо Савона
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Бетис - Ноттингем Форест
3
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
16
Офсайды
0
1
Количество передач
526
413
Сейвы
4
2
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Ноттингем Фореста», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Ноттингем Форест»

«Бетис» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ноттингем Форест Бетис
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