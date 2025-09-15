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  • «Родина» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Родина» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 18:20
Родина
15.09.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Факел
90+5' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Папе
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
4-1-3-2
13
Волков
3
Гогличидзе
55
Крижан
75
Мещанинов
80
Бессмертный
50
Фищенко
7
Папе
23
Ушатов
9
Максименко
10
Рейна
99
Тимошенко
4-2-2-2
1
Фролкин
2
Черов
20
Юрганов
53
Журавлев
27
Магкеев
18
Симонов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
25
Уридия
19
Пуси
10
Рейна
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
10
Рейна
99
Тимошенко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
23
Ушатов
5
Егорычев
5
Егорычев
23
Ушатов
Магомедов
99
Абдоков
99
Абдоков
Магомедов
97
Магомедов
97
Магомедов
2
Черов
17
Ковалев
17
Ковалев
2
Черов
18
Симонов
77
Багателия
77
Багателия
18
Симонов
25
Уридия
90
Турищев
90
Турищев
25
Уридия
19
Пуси
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
19
Пуси
Остались в запасе
Родина
Факел
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Родина - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Факела», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Факел»

«Родина» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Родина
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