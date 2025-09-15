15.09.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-3-2
13
Волков
3
Гогличидзе
55
Крижан
75
Мещанинов
80
Бессмертный
50
Фищенко
7
Папе
23
Ушатов
9
Максименко
10
Рейна
99
Тимошенко
4-2-2-2
1
Фролкин
2
Черов
20
Юрганов
53
Журавлев
27
Магкеев
18
Симонов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
25
Уридия
19
Пуси
10
Рейна
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
10
Рейна
99
Тимошенко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
23
Ушатов
5
Егорычев
5
Егорычев
23
Ушатов
Магомедов
99
Абдоков
99
Абдоков
Магомедов
97
Магомедов
97
Магомедов
2
Черов
17
Ковалев
17
Ковалев
2
Черов
18
Симонов
77
Багателия
77
Багателия
18
Симонов
25
Уридия
90
Турищев
90
Турищев
25
Уридия
19
Пуси
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
19
Пуси
Остались в запасе
Родина
Факел
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Родина - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Факела», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»