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  • «Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 15:50
Эвертон
13.09.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
37
Гарнер
5
Гуйе
42
Ироегбунам
7
Ндиайе
8
Дьюсбери-Холл
10
Грилиш
23
Бету
4-3-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
12
Динь
26
Богарде
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
42
Ироегбунам
34
Рехль
34
Рехль
42
Ироегбунам
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
26
Богарде
3
Линделеф
3
Линделеф
26
Богарде
10
Буэндия
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Буэндия
18
Тилеманс
29
Гессан
29
Гессан
18
Тилеманс
11
Уоткинс
14
Мален
14
Мален
11
Уоткинс
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Марко Бизот
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
3
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
15
Офсайды
2
2
Количество передач
343
384
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Астон Виллы», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Астон Вилла»

«Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Эвертон
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