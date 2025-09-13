Составы команд
Эвертон
Эвертон
3-2-3-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
37
Гарнер
5
Гуйе
42
Ироегбунам
7
Ндиайе
8
Дьюсбери-Холл
10
Грилиш
23
Бету
4-3-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
12
Динь
26
Богарде
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
42
Ироегбунам
34
Рехль
34
Рехль
42
Ироегбунам
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
26
Богарде
3
Линделеф
3
Линделеф
26
Богарде
10
Буэндия
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Буэндия
18
Тилеманс
29
Гессан
29
Гессан
18
Тилеманс
11
Уоткинс
14
Мален
14
Мален
11
Уоткинс
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Марко Бизот
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
12
Сэм Проктор
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
3
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
15
Офсайды
2
2
Количество передач
343
384
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Астон Виллы», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»