12.08.2025, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-1-3-3
78
Васютин
89
Попенков
24
Неделчару
26
Эсковаль
22
Марадишвили
25
Шершов
6
Кузьмин
69
Дмитриев
11
Беншимоль
81
Базилевский
17
Бакаев
4-1-2-3
49
Тороп
68
Рядно
90
Лукин
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
18
Верде
31
Кисляк
7
Алвес
19
Гайч
11
Мусаев
20
Койта
24
Неделчару
19
Бокоев
19
Бокоев
24
Неделчару
25
Шершов
4
Савичев
4
Савичев
25
Шершов
81
Базилевский
15
Лончар
15
Лончар
81
Базилевский
6
Кузьмин
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Кузьмин
11
Беншимоль
91
Болдырев
91
Болдырев
11
Беншимоль
20
Койта
88
Сериков
88
Сериков
20
Койта
68
Рядно
27
Мойзес
27
Мойзес
68
Рядно
19
Гайч
3
Круговой
3
Круговой
19
Гайч
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
18
Верде
17
Глебов
17
Глебов
18
Верде
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
32
Игнат Тереховский
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Акрон - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против ЦСКА, 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»