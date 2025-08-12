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  • «Акрон» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Акрон» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа 2025, 15:05
Акрон
12.08.2025, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
ЦСКА
54' С. Бакаев
71' Т. Мусаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
7
Матеус Алвес
АП
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
87
Артем Пономарчук
АП
88
Артем Сериков
ПВ
3-1-3-3
78
Васютин
89
Попенков
24
Неделчару
26
Эсковаль
22
Марадишвили
25
Шершов
6
Кузьмин
69
Дмитриев
11
Беншимоль
81
Базилевский
17
Бакаев
4-1-2-3
49
Тороп
68
Рядно
90
Лукин
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
18
Верде
31
Кисляк
7
Алвес
19
Гайч
11
Мусаев
20
Койта
24
Неделчару
19
Бокоев
19
Бокоев
24
Неделчару
25
Шершов
4
Савичев
4
Савичев
25
Шершов
81
Базилевский
15
Лончар
15
Лончар
81
Базилевский
6
Кузьмин
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Кузьмин
11
Беншимоль
91
Болдырев
91
Болдырев
11
Беншимоль
20
Койта
88
Сериков
88
Сериков
20
Койта
68
Рядно
27
Мойзес
27
Мойзес
68
Рядно
19
Гайч
3
Круговой
3
Круговой
19
Гайч
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
18
Верде
17
Глебов
17
Глебов
18
Верде
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
32
Игнат Тереховский
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Акрон - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против ЦСКА, 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – ЦСКА

«Акрон» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Акрон
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