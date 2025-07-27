27.07.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-3-1-2-1
35
Зотов
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
31
Зотов
18
Камилов
17
Гюрлюк
10
Томпсон
9
Савельев
3-3-2-2
39
Магомедов
17
Пальцев
5
Табидзе
4
Шумахов
77
Сундуков
16
Мрезиг
99
Алибеков
19
Зинович
47
Глушков
28
Сердеров
25
Агаларов
38
Касимов
4
Хотулев
4
Хотулев
38
Касимов
18
Камилов
57
Болотов
57
Болотов
18
Камилов
10
Томпсон
22
Бубанья
22
Бубанья
10
Томпсон
9
Савельев
11
Сахархизан
11
Сахархизан
9
Савельев
17
Гюрлюк
30
Гузина
30
Гузина
17
Гюрлюк
Помешкин
21
Джабраилов
21
Джабраилов
Помешкин
28
Сердеров
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Сердеров
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
Остались в запасе
Оренбург
Динамо Мх
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Оренбург - Динамо Мх
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо» Махачкала, 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»