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  • «Оренбург» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

27 июля 2025, 16:20
Оренбург
27.07.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
74' М. Савельев
49' М. Хоссейннеджад
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
35
Владислав Зотов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
3-3-1-2-1
35
Зотов
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
31
Зотов
18
Камилов
17
Гюрлюк
10
Томпсон
9
Савельев
3-3-2-2
39
Магомедов
17
Пальцев
5
Табидзе
4
Шумахов
77
Сундуков
16
Мрезиг
99
Алибеков
19
Зинович
47
Глушков
28
Сердеров
25
Агаларов
38
Касимов
4
Хотулев
4
Хотулев
38
Касимов
18
Камилов
57
Болотов
57
Болотов
18
Камилов
10
Томпсон
22
Бубанья
22
Бубанья
10
Томпсон
9
Савельев
11
Сахархизан
11
Сахархизан
9
Савельев
17
Гюрлюк
30
Гузина
30
Гузина
17
Гюрлюк
Помешкин
21
Джабраилов
21
Джабраилов
Помешкин
28
Сердеров
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Сердеров
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
Остались в запасе
Оренбург
Динамо Мх
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Оренбург - Динамо Мх
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо» Махачкала, 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Динамо» Махачкала

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Оренбург
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