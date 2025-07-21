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  • «Родина» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2025

«Родина» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2025

21 июля 2025, 18:20
Родина
21.07.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
13' Д. Тихонов
24' В. Мастерной
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Первушин
Родина
71
Илья Свинов
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
49
Илья Дятлов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Айдаров
88
Сокол
19
Тананеев
75
Мещанинов
80
Бессмертный
50
Фищенко
72
Гордюшенко
19
Тихонов
23
Ушатов
9
Максименко
77
Корян
4-1-1-2-2
13
Матюша
2
Черов
71
Мастерной
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
6
Тарба
31
Касимов
11
Николаев
9
Алиев
25
Ложкин
75
Мещанинов
55
Крижан
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
5
Егорычев
5
Егорычев
50
Фищенко
19
Тихонов
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
19
Тихонов
23
Ушатов
99
Тимошенко
99
Тимошенко
23
Ушатов
71
Мастерной
89
Стоцкий
89
Стоцкий
71
Мастерной
25
Ложкин
21
Горелов
21
Горелов
25
Ложкин
6
Тарба
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Тарба
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
Остались в запасе
Родина
Черноморец
71
Илья Свинов
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
49
Илья Дятлов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Первушин
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
49
Илья Дятлов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
7
Папе
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Сергей Первушин
Статистика матча Родина - Черноморец
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Черноморца», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Черноморец»

«Родина» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Родина
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