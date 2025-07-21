21.07.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-3-1
1
Айдаров
88
Сокол
19
Тананеев
75
Мещанинов
80
Бессмертный
50
Фищенко
72
Гордюшенко
19
Тихонов
23
Ушатов
9
Максименко
77
Корян
4-1-1-2-2
13
Матюша
2
Черов
71
Мастерной
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
6
Тарба
31
Касимов
11
Николаев
9
Алиев
25
Ложкин
75
Мещанинов
55
Крижан
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
5
Егорычев
5
Егорычев
50
Фищенко
19
Тихонов
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
19
Тихонов
23
Ушатов
99
Тимошенко
99
Тимошенко
23
Ушатов
71
Мастерной
89
Стоцкий
89
Стоцкий
71
Мастерной
25
Ложкин
21
Горелов
21
Горелов
25
Ложкин
6
Тарба
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Тарба
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
Остались в запасе
Родина
Черноморец
71
Илья Свинов
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
49
Илья Дятлов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Первушин
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
49
Илья Дятлов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
7
Папе
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Сергей Первушин
Статистика матча Родина - Черноморец
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Черноморца», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Черноморец»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»