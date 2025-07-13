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  • «Челси» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

«Челси» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

Сегодня, 20:50
Челси
13.07.2025, воскресенье, 22:00
Клубный чемпионат мира, Финал
- : -
Не начался
ПСЖ
Статистика матча Челси - ПСЖ
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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «ПСЖ», финал Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «ПСЖ»

«Челси» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Челси
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