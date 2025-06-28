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  • «Палмейрас» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

«Палмейрас» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

28 июня 2025, 17:50
Палмейрас
28.06.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Ботафого
100' Паулиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Маурисио
АП
41
Эстевао
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
25
Аллан
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
28
Ньютон
ОП
10
Альваро Монторо
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
3
Фукс
4
Гиай
32
Мартинес
37
Аллан
5
Риос
18
Маурисио
41
Эстевао
9
Роке
4-2-2-1-1
12
Джон
2
Витиньо
23
Кунья
2
Барбоза
13
Теллес
15
Данило
17
Фрейтас
25
Аллан
11
Саварино
37
Артур
11
Жезус
Паулиньо
16
Микаэл
16
Микаэл
Паулиньо
37
Аллан
12
Майке
12
Майке
37
Аллан
32
Мартинес
6
Морено
6
Морено
32
Мартинес
18
Маурисио
11
Торрес
11
Торрес
18
Маурисио
9
Роке
10
Паулиньо
10
Паулиньо
9
Роке
41
Эстевао
20
Ханри
20
Ханри
41
Эстевао
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
23
Кунья
31
Кайо
31
Кайо
23
Кунья
2
Барбоза
28
Ньютон
28
Ньютон
2
Барбоза
25
Аллан
10
Монторо
10
Монторо
25
Аллан
17
Фрейтас
19
Кабрал
19
Кабрал
17
Фрейтас
11
Саварино
32
Корреа
32
Корреа
11
Саварино
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ренату Пайва
Палмейрас
Точно не сыграют
Бруно Родригес
ЛВ
Vitor Figueiredo
ЦП
Мурило Серкейра
ЦЗ
Ботафого
Точно не сыграют
Грегоре
ОП
Жеффиньо
ЛВ
Матеус Мартинс
ЛВ
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
5
1
6
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
15
8
Нарушения
11
20
Офсайды
4
1
Количество передач
470
550
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Ботафого», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» – «Ботафого»

«Палмейрас» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ботафого Палмейрас
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