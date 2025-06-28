28.06.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Палмейрас
Палмейрас
4-1-2-2-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
3
Фукс
4
Гиай
32
Мартинес
37
Аллан
5
Риос
18
Маурисио
41
Эстевао
9
Роке
4-2-2-1-1
12
Джон
2
Витиньо
23
Кунья
2
Барбоза
13
Теллес
15
Данило
17
Фрейтас
25
Аллан
11
Саварино
37
Артур
11
Жезус
Паулиньо
16
Микаэл
16
Микаэл
Паулиньо
37
Аллан
12
Майке
12
Майке
37
Аллан
32
Мартинес
6
Морено
6
Морено
32
Мартинес
18
Маурисио
11
Торрес
11
Торрес
18
Маурисио
9
Роке
10
Паулиньо
10
Паулиньо
9
Роке
41
Эстевао
20
Ханри
20
Ханри
41
Эстевао
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
23
Кунья
31
Кайо
31
Кайо
23
Кунья
2
Барбоза
28
Ньютон
28
Ньютон
2
Барбоза
25
Аллан
10
Монторо
10
Монторо
25
Аллан
17
Фрейтас
19
Кабрал
19
Кабрал
17
Фрейтас
11
Саварино
32
Корреа
32
Корреа
11
Саварино
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ренату Пайва
Палмейрас
Точно не сыграют
Ботафого
Точно не сыграют
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
5
1
6
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
15
8
Нарушения
11
20
Офсайды
4
1
Количество передач
470
550
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Ботафого», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» – «Ботафого»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»