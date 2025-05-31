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  • «ПСЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«ПСЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая, 20:50
ПСЖ
31.05.2025, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
5 : 0
Завершен
Интер
12' А. Хакими
20' Д. Дуэ
63' Д. Дуэ
73' Х. Кварацхелия
86' С. Маюлу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
14
Дуэ
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
2
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
8
Руис
24
Маюлу
24
Маюлу
8
Руис
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
22
Мхитарян
30
Аугусто
30
Аугусто
22
Мхитарян
32
Димарко
59
Залевски
59
Залевски
32
Димарко
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
Биссек
36
Дармиан
36
Дармиан
Биссек
20
Чалханоглу
21
Асллани
21
Асллани
20
Чалханоглу
Остались в запасе
ПСЖ
Интер
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча ПСЖ - Интер
2
3
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
7
Офсайды
0
5
Количество передач
529
352
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.23
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Интера», финал Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Интер»

«ПСЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер ПСЖ
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