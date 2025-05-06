Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Барселоны», ответный матч 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Барселона»