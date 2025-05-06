Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 6 мая 2025

«Интер» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 6 мая 2025

6 мая, 20:50
Интер
06.05.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 3
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Барселона
21' Л. Мартинес
45+1' Х. Чалханоглу (П)
90+3' Ф. Ачерби
99' Д. Фраттези
54' Э. Гарсия
60' Д. Ольмо
87' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
2
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
56
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
Барселона
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
6
Гави
ЦП
45
Ноа Дарвих
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Ансу Фати
ЛВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
2
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-3-1
25
Щесны
2
Кубарси
5
Мартинес
24
Гарсия
35
Мартин
8
Педри
21
де Йонг
19
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
7
Торрес
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
2
Дюмфрис
6
де Врей
6
де Врей
2
Дюмфрис
31
Биссек
36
Дармиан
36
Дармиан
31
Биссек
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
10
Мартинес
99
Тареми
99
Тареми
10
Мартинес
5
Мартинес
4
Араухо
4
Араухо
5
Мартинес
24
Гарсия
32
Форт
32
Форт
24
Гарсия
2
Кубарси
6
Гави
6
Гави
2
Кубарси
20
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
20
Ольмо
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
8
Педри
18
Виктор
18
Виктор
8
Педри
Остались в запасе
Интер
Барселона
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
56
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
45
Ноа Дарвих
ЦП
10
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
56
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
45
Ноа Дарвих
ЦП
10
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Интер - Барселона
5
2
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
10
Офсайды
9
2
Количество передач
313
768
Сейвы
7
3
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
2.28
2.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Барселоны», ответный матч 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Барселона»

«Интер» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 6 мая 2025

Еще по теме:
Реакция Мостового на вылет «Барселоны» от «Интера» 7
Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной» 1
Кафельников назвал главного героя матча «Интер» – «Барселона» 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Интер
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
2
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Ривалдо раскритиковал «Барселону» за игру в обороне
11:21
1
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
00:39
Фанаты «ПСЖ» поиздевались над Мбаппе
Вчера, 21:21
2
Раскрыты доходы «Интера» и «ПСЖ» от участия в Лиге чемпионов
Вчера, 20:00
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 19:19
Мостовой оценил шансы Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:43
8
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Вчера, 16:38
Суперкомпьютер вычислил шансы «Интера» и «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
Вчера, 16:27
3
Кафанов отреагировал на выход Сафонова в финал Лиги чемпионов
Вчера, 15:45
5
«Интер» выиграет ЛЧ! Это доказывает статистика последних 17 сезонов
Вчера, 15:15
6
Реакция Венгера на вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов
Вчера, 14:49
Бубнов поставил оценку Ямалю за проигранный матч с «Интером»
Вчера, 13:37
3
Фанаты «Интера» боятся, что клуб проиграет в финале ЛЧ из-за мюнхенского проклятия
Вчера, 13:04
5
Болельщик «Интера» пережил остановку сердца после матча с «Барселоной»
Вчера, 11:44
1
Игроки «Арсенала» расплакались после вылета от «ПСЖ»
Вчера, 11:33
Артета заявил, что «Арсенал» был лучше «ПСЖ»: «Даже парижане говорят об этом»
Вчера, 11:28
Неизвестный протаранил толпу фанатов «ПСЖ» во время празднования выхода в финал ЛЧ – есть пострадавшие
Вчера, 10:55
1
Букмекеры определили фаворита в финале ЛЧ «ПСЖ» – «Интер»
Вчера, 10:20
1
Только 2 игрока осталось в «ПСЖ» с момента последнего финала ЛЧ для парижан
Вчера, 09:05
Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Вчера, 01:20
1
Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов
Вчера, 01:10
1
Три футболиста с постсоветского пространства могут сыграть в финале ЛЧ
Вчера, 00:58
6
Хабиб описал полуфинал ЛЧ четырьмя словами
Вчера, 00:51
4
Дембеле побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 00:43
Реакция РПЛ на выход Сафонова и Хвичи в финал ЛЧ
Вчера, 00:33
41
Определились финалисты Лиги чемпионов
Вчера, 00:04
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова прошел в финал, во второй раз победив «Арсенал» (2:1)
7 мая
8
ВидеоФанаты «Реала» поблагодарили «Интер» за вылет «Барселоны» из ЛЧ
7 мая
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 