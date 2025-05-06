Интер
06.05.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 3
Завершен
Барселона
21' Л. Мартинес
45+1' Х. Чалханоглу (П)
90+3' Ф. Ачерби
99' Д. Фраттези
54' Э. Гарсия
60' Д. Ольмо
87' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
2
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
56
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
Барселона
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
6
Гави
ЦП
45
Ноа Дарвих
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Ансу Фати
ЛВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
2
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-3-1
25
Щесны
2
Кубарси
5
Мартинес
24
Гарсия
35
Мартин
8
Педри
21
де Йонг
19
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
7
Торрес
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
2
Дюмфрис
6
де Врей
6
де Врей
2
Дюмфрис
31
Биссек
36
Дармиан
36
Дармиан
31
Биссек
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
10
Мартинес
99
Тареми
99
Тареми
10
Мартинес
5
Мартинес
4
Араухо
4
Араухо
5
Мартинес
24
Гарсия
32
Форт
32
Форт
24
Гарсия
2
Кубарси
6
Гави
6
Гави
2
Кубарси
20
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
20
Ольмо
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
8
Педри
18
Виктор
18
Виктор
8
Педри
Остались в запасе
Интер
Барселона
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
56
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
45
Ноа Дарвих
ЦП
10
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
56
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
45
Ноа Дарвих
ЦП
10
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Интер - Барселона
5
2
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
10
Офсайды
9
2
Количество передач
313
768
Сейвы
7
3
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
2.28
2.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Барселоны», ответный матч 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»