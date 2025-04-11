11.04.2025, пятница, 17:00
Россия. Первая лига, 28 тур
Россия. Первая лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-3-1-1-2
77
Щербицкий
16
Итало
2
Бегич
46
Мамин
80
Бессмертный
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
97
Ишков
20
Марков
10
Секулич
4-1-2-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
12
Ширяев
5
Зорин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
99
Абдоков
7
Шильцов
11
Магомедов
46
Мамин
14
Мосин
14
Мосин
46
Мамин
5
Егорычев
8
Аюпов
8
Аюпов
5
Егорычев
6
Сунгатулин
27
Чудин
27
Чудин
6
Сунгатулин
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
97
Воронов
97
Воронов
20
Марков
7
Шильцов
7
Маляров
7
Маляров
7
Шильцов
99
Абдоков
83
Лайкин
83
Лайкин
99
Абдоков
11
Магомедов
7
Никитин
7
Никитин
11
Магомедов
17
Валиахметов
9
Алиев
9
Алиев
17
Валиахметов
Остались в запасе
Урал
Нефтехимик
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Нефтехимика», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»