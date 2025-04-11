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  • «Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 15:50
Урал
11.04.2025, пятница, 17:00
Россия. Первая лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
66' М. Бевеев 76' М. Бевеев 81' М. Секулич (П)
31' Д. Емельянов 41' Р. Магомедов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
3-3-1-1-2
77
Щербицкий
16
Итало
2
Бегич
46
Мамин
80
Бессмертный
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
97
Ишков
20
Марков
10
Секулич
4-1-2-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
12
Ширяев
5
Зорин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
99
Абдоков
7
Шильцов
11
Магомедов
46
Мамин
14
Мосин
14
Мосин
46
Мамин
5
Егорычев
8
Аюпов
8
Аюпов
5
Егорычев
6
Сунгатулин
27
Чудин
27
Чудин
6
Сунгатулин
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
97
Воронов
97
Воронов
20
Марков
7
Шильцов
7
Маляров
7
Маляров
7
Шильцов
99
Абдоков
83
Лайкин
83
Лайкин
99
Абдоков
11
Магомедов
7
Никитин
7
Никитин
11
Магомедов
17
Валиахметов
9
Алиев
9
Алиев
17
Валиахметов
Остались в запасе
Урал
Нефтехимик
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Нефтехимика», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Нефтехимик»

«Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Урал
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