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  • «Арсенал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2025

«Арсенал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2025

8 апреля, 20:50
Арсенал
08.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 16.04.2025
Завершен
Смотреть трансляцию
Реал
58' Д. Райс
70' Д. Райс
75' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
5
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
35
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
11
Родриго
ПВ
9
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
36
Томми Сетфорд
ВР
32
Нето
ВР
3
Киран Тирни
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
44
Джими Говер
ЦП
20
Жоржиньо
ЦП
53
Итан Нванери
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
37
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
34
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
39
Лоренцо Агуадо
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
30
Гонсало Гарсия
ПВ
16
Эндрик
ЦФ
3-2-2-3
22
Рая
15
Кивиор
2
Салиба
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
41
Райс
5
Парти
23
Мерино
11
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
3-4-2-1
1
Куртуа
35
Асенсио
22
Рюдигер
4
Алаба
5
Беллингем
10
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
9
Мбаппе
41
Райс
3
Тирни
3
Тирни
41
Райс
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
4
Алаба
20
Гарсия
20
Гарсия
4
Алаба
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
10
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
10
Модрич
Остались в запасе
Арсенал
Реал
36
Томми Сетфорд
ВР
32
Нето
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
44
Джими Говер
ЦП
20
Жоржиньо
ЦП
53
Итан Нванери
ЦП
37
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
26
Фран Гонсалес
ВР
34
Серхио Местре
ВР
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
39
Лоренцо Агуадо
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Гонсало Гарсия
ПВ
16
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
36
Томми Сетфорд
ВР
32
Нето
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
44
Джими Говер
ЦП
20
Жоржиньо
ЦП
53
Итан Нванери
ЦП
37
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
34
Серхио Местре
ВР
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
39
Лоренцо Агуадо
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Гонсало Гарсия
ПВ
16
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Реал
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
9
Офсайды
0
2
Количество передач
489
435
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Реала», первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Реал»

  • Матч можно посмотреть на канале «Okko».

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Арсенал
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