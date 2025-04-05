05.04.2025, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-1-1-3-1
13
Волков
5
Джурасович
26
Эсковаль
24
Неделчару
13
Бардыбахин
5
Москвичев
35
Джаковац
17
Бакаев
71
Пестряков
21
Фернандес
22
Дзюба
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
13
Бардыбахин
15
Лончар
15
Лончар
13
Бардыбахин
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
5
Москвичев
21
Галоян
21
Галоян
5
Москвичев
35
Джаковац
8
Хубулов
8
Хубулов
35
Джаковац
5
Джурасович
53
Грибов
53
Грибов
5
Джурасович
Остались в запасе
Краснодар
Акрон
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Краснодар - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
3
3
Количество передач
478
277
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Акрона», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»