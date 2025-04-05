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  • «Краснодар» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Краснодар» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 18:35
Краснодар
05.04.2025, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
50' Кайо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
(К) АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
13
Сергей Волков
(К) ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-1-1-3-1
13
Волков
5
Джурасович
26
Эсковаль
24
Неделчару
13
Бардыбахин
5
Москвичев
35
Джаковац
17
Бакаев
71
Пестряков
21
Фернандес
22
Дзюба
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
13
Бардыбахин
15
Лончар
15
Лончар
13
Бардыбахин
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
5
Москвичев
21
Галоян
21
Галоян
5
Москвичев
35
Джаковац
8
Хубулов
8
Хубулов
35
Джаковац
5
Джурасович
53
Грибов
53
Грибов
5
Джурасович
Остались в запасе
Краснодар
Акрон
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Краснодар - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
3
3
Количество передач
478
277
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Акрона», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Акрон»

Краснодар-Акрон смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Краснодар
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