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  • «Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

«Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

2 апреля 2025, 20:50
Ливерпуль
02.04.2025, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
57' Д. Жота
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
3-3-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
24
Алькарас
6
Дукуре
11
Харрисон
23
Бету
10
Салах
3
Эндо
3
Эндо
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
24
Алькарас
15
Янг
15
Янг
24
Алькарас
37
Гарнер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
37
Гарнер
11
Харрисон
7
Ндиайе
7
Ндиайе
11
Харрисон
23
Бету
27
Броя
27
Броя
23
Бету
6
Дукуре
9
Шермити
9
Шермити
6
Дукуре
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
7
11
Офсайды
2
4
Количество передач
601
206
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
64
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Эвертона», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»

«Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Ливерпуль
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