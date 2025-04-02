02.04.2025, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
3-3-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
24
Алькарас
6
Дукуре
11
Харрисон
23
Бету
10
Салах
3
Эндо
3
Эндо
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
24
Алькарас
15
Янг
15
Янг
24
Алькарас
37
Гарнер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
37
Гарнер
11
Харрисон
7
Ндиайе
7
Ндиайе
11
Харрисон
23
Бету
27
Броя
27
Броя
23
Бету
6
Дукуре
9
Шермити
9
Шермити
6
Дукуре
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
7
11
Офсайды
2
4
Количество передач
601
206
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
64
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Эвертона», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»