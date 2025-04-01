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  • «Арсенал» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

«Арсенал» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

1 апреля 2025, 20:35
Арсенал
01.04.2025, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
37' М. Мерино 73' Б. Сака
90+4' Р. Муньис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-2-3-2
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
23
Мерино
7
Мартинелли
8
Эдегор
3-3-1-2-1
1
Лено
6
Диоп
4
Куэнка
5
Андерсен
21
Кастань
16
Берге
33
Робинсон
23
Лукич
24
Траоре
32
Смит-Роу
9
Хименес
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
12
Тимбер
19
Троссард
19
Троссард
12
Тимбер
18
Нванери
7
Сака
7
Сака
18
Нванери
6
Диоп
30
Сессеньон
30
Сессеньон
6
Диоп
23
Лукич
8
Перейра
8
Перейра
23
Лукич
32
Смит-Роу
17
Ивоби
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
10
Виллиан
10
Виллиан
24
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
1
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
2
10
Офсайды
5
0
Количество передач
477
460
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Фулхэма», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Фулхэм»

«Арсенал» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Арсенал
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