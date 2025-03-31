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  • «Сочи» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

«Сочи» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

31 марта 2025, 17:50
Сочи
31.03.2025, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
67' П. Мелешин (П) 77' В. Писарский
90+2' А. Долгов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Енисей
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
6
Амир Батырев
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
9
Адольф Белем
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-4-1-2
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
13
Терехов
5
Кравцов
14
Сааведра
28
Магаль
97
Пасевич
77
Писарский
11
Мелешин
3-1-3-3
23
Антипин
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
7
Чуканов
75
Окладников
43
Гилязетдинов
8
Канаплин
77
Писарский
22
Кожемякин
22
Кожемякин
77
Писарский
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
11
Мелешин
13
Кайнов
13
Кайнов
11
Мелешин
27
Заика
18
Бурмистров
18
Бурмистров
27
Заика
7
Чуканов
40
Бавин
40
Бавин
7
Чуканов
23
Ушатов
6
Батырев
6
Батырев
23
Ушатов
8
Канаплин
9
Белем
9
Белем
8
Канаплин
75
Окладников
11
Долгов
11
Долгов
75
Окладников
Остались в запасе
Сочи
Енисей
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Сочи - Енисей
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Енисея», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Енисей»

«Сочи» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Сочи
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