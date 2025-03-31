31.03.2025, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-4-1-2
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
13
Терехов
5
Кравцов
14
Сааведра
28
Магаль
97
Пасевич
77
Писарский
11
Мелешин
3-1-3-3
23
Антипин
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
7
Чуканов
75
Окладников
43
Гилязетдинов
8
Канаплин
77
Писарский
22
Кожемякин
22
Кожемякин
77
Писарский
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
11
Мелешин
13
Кайнов
13
Кайнов
11
Мелешин
27
Заика
18
Бурмистров
18
Бурмистров
27
Заика
7
Чуканов
40
Бавин
40
Бавин
7
Чуканов
23
Ушатов
6
Батырев
6
Батырев
23
Ушатов
8
Канаплин
9
Белем
9
Белем
8
Канаплин
75
Окладников
11
Долгов
11
Долгов
75
Окладников
Остались в запасе
Сочи
Енисей
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Сочи - Енисей
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Енисея», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»