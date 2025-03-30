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  • «Бетис» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Бетис» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Вчера, 21:01
Бетис
30.03.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Севилья
25' Джонни
45+3' К. Эрнандес
17' Р. Варгас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Юссуф Сабали
ПЗ
4
Джонни
ЦП
18
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
(К) АП
36
Хесус Родригес
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
12
Альберт Локонга
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
26
Хуанлу Санчес
ЦП
5
Рубен Варгас
ЛВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Бетис
25
Фран Вьейтес
ВР
31
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
16
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Севилья
1
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
35
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
17
Сауль Ньигес
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
27
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
10
Сусо
ПВ
15
Акор Адамс
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
12
Родригес
5
Бартра
3
Льоренте
23
Сабали
4
Джонни
36
Родригес
22
Иско
7
Антони
19
Эрнандес
18
Форнальс
4-3-2-1
13
Нюланд
2
Кармона
22
Баде
4
Салас
3
Педроса
12
Локонга
6
Гудель
26
Санчес
11
Лукебакио
5
Варгас
7
Ромеро
18
Форнальс
16
Альтимира
16
Альтимира
18
Форнальс
22
Иско
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Иско
36
Родригес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
36
Родригес
19
Эрнандес
11
Бакамбу
11
Бакамбу
19
Эрнандес
2
Кармона
17
Ньигес
17
Ньигес
2
Кармона
5
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
5
Варгас
7
Ромеро
15
Адамс
15
Адамс
7
Ромеро
6
Гудель
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Гудель
Остались в запасе
Бетис
Севилья
25
Фран Вьейтес
ВР
31
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
35
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
27
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
25
Фран Вьейтес
ВР
31
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
35
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
27
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Бетис - Севилья
3
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
22
Офсайды
1
1
Количество передач
500
395
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Севильи», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Севилья»

«Бетис» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Бетис
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