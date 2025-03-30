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  • «Сокол» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Сокол» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 12:50
Сокол
30.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
4-1-2-3
33
Карабашев
77
Юзепчук
18
Лепский
5
Ковачевич
2
Чуриков
8
Кантария
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
77
Сасин
11
Порохов
4-2-1-2-1
57
Селихов
22
Бевеев
46
Мамин
2
Бегич
44
Малькевич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
44
Кузнецов
10
Секулич
7
Гурциев
57
Бегун
57
Бегун
7
Гурциев
11
Порохов
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Порохов
20
Полубояринов
18
Ндука
18
Ндука
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
11
Бабаев
77
Сасин
2
Чуриков
9
Шпитальный
9
Шпитальный
2
Чуриков
44
Малькевич
80
Бессмертный
80
Бессмертный
44
Малькевич
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
8
Аюпов
20
Марков
20
Марков
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
Остались в запасе
Сокол
Урал
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Сокол - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Урал», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Урал»

«Сокол» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Сокол
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