Составы команд
Сокол
Сокол
4-1-2-3
33
Карабашев
77
Юзепчук
18
Лепский
5
Ковачевич
2
Чуриков
8
Кантария
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
77
Сасин
11
Порохов
4-2-1-2-1
57
Селихов
22
Бевеев
46
Мамин
2
Бегич
44
Малькевич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
44
Кузнецов
10
Секулич
7
Гурциев
57
Бегун
57
Бегун
7
Гурциев
11
Порохов
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Порохов
20
Полубояринов
18
Ндука
18
Ндука
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
11
Бабаев
77
Сасин
2
Чуриков
9
Шпитальный
9
Шпитальный
2
Чуриков
44
Малькевич
80
Бессмертный
80
Бессмертный
44
Малькевич
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
8
Аюпов
20
Марков
20
Марков
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
Остались в запасе
Сокол
Урал
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Сокол - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Урал», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Урал»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»