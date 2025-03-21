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  • Англия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

Англия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

21 марта 2025, 21:35
Англия
21.03.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 1 тур
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Албания
20' М. Льюис-Скелли 77' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
16
Майлз Льюис-Скелли
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Энтони Гордон
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Доминик Соланке
ЦФ
Албания
12
Ален Шерри
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
16
Юлиан Шеху
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
7
Адрион Паязити
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
5
Конса
15
Берн
2
Уокер
4
Райс
16
Льюис-Скелли
17
Джонс
10
Беллингем
11
Рэшфорд
7
Фоден
9
Кейн
4-1-2-3
1
Стракоша
2
Баллиу
5
Айети
6
Джимсити
13
Алийи
8
Асллани
14
Лячи
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
11
Узуни
16
Льюис-Скелли
24
Джеймс
24
Джеймс
16
Льюис-Скелли
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
17
Джонс
17
Роджерс
17
Роджерс
17
Джонс
11
Рэшфорд
11
Гордон
11
Гордон
11
Рэшфорд
7
Фоден
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Фоден
1
Стракоша
12
Кастрати
12
Кастрати
1
Стракоша
14
Лячи
7
Паязити
7
Паязити
14
Лячи
9
Асани
21
Ходжа
21
Ходжа
9
Асани
10
Байрами
9
Броя
9
Броя
10
Байрами
Остались в запасе
Англия
Албания
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
21
Эберечи Эзе
АП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Ален Шерри
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
21
Эберечи Эзе
АП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Англия - Албания
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
7
Офсайды
2
2
Количество передач
865
299
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Албании, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Албания

Англия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания Англия
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