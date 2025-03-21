21.03.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
5
Конса
15
Берн
2
Уокер
4
Райс
16
Льюис-Скелли
17
Джонс
10
Беллингем
11
Рэшфорд
7
Фоден
9
Кейн
4-1-2-3
1
Стракоша
2
Баллиу
5
Айети
6
Джимсити
13
Алийи
8
Асллани
14
Лячи
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
11
Узуни
16
Льюис-Скелли
24
Джеймс
24
Джеймс
16
Льюис-Скелли
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
17
Джонс
17
Роджерс
17
Роджерс
17
Джонс
11
Рэшфорд
11
Гордон
11
Гордон
11
Рэшфорд
7
Фоден
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Фоден
1
Стракоша
12
Кастрати
12
Кастрати
1
Стракоша
14
Лячи
7
Паязити
7
Паязити
14
Лячи
9
Асани
21
Ходжа
21
Ходжа
9
Асани
10
Байрами
9
Броя
9
Броя
10
Байрами
Остались в запасе
Англия
Албания
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
21
Эберечи Эзе
АП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Ален Шерри
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
21
Эберечи Эзе
АП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Англия - Албания
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
7
Офсайды
2
2
Количество передач
865
299
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Албании, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Албания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»