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  • «Милан» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Милан» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 18:50
Милан
15.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Комо
53' К. Пулишич 75' Т. Рейндерс
33' Л. Да Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
16
Янник Энгельхардт
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Деле Алли
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
2
Уокер
14
Рейндерс
38
Бондо
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
29
Хименес
4-2-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
18
Гольданига
2
Кемпф
16
Валье
8
Какере
10
Пас
7
Стрефецца
11
Диао
10
Кутроне
7
Да Кунья
19
Эрнандес
20
Хименес
20
Хименес
19
Эрнандес
38
Бондо
24
Фофана
24
Фофана
38
Бондо
27
Леау
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
27
Леау
80
Муса
79
Феликс
79
Феликс
80
Муса
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
2
Кемпф
13
Доссена
13
Доссена
2
Кемпф
Доссена
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
Доссена
8
Какере
21
Перроне
21
Перроне
8
Какере
7
Да Кунья
8
Алли
8
Алли
7
Да Кунья
10
Кутроне
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Кутроне
Остались в запасе
Милан
Комо
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Милан - Комо
4
2
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
21
7
Офсайды
0
2
Количество передач
321
438
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Комо», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Комо»

«Милан» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Милан
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