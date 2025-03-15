15.03.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
53
Камбвала
8
Фойт
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Баэна
17
Бьюкенан
7
Перес
19
Пепе
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
18
Гуйе
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуйе
17
Бьюкенан
10
Пино
10
Пино
17
Бьюкенан
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
8
Вальверде
15
Гюлер
15
Гюлер
8
Вальверде
21
Диас
7
Винисиус
7
Винисиус
21
Диас
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
17
3
Офсайды
1
3
Количество передач
462
592
Сейвы
3
9
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Эспаньола», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»