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  • «Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 19:20
Вильярреал
15.03.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Реал
7' Х. Фойт
17' К. Мбаппе 23' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
(К) ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
53
Камбвала
8
Фойт
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Баэна
17
Бьюкенан
7
Перес
19
Пепе
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
18
Гуйе
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуйе
17
Бьюкенан
10
Пино
10
Пино
17
Бьюкенан
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
8
Вальверде
15
Гюлер
15
Гюлер
8
Вальверде
21
Диас
7
Винисиус
7
Винисиус
21
Диас
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
17
3
Офсайды
1
3
Количество передач
462
592
Сейвы
3
9
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Эспаньола», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Эспаньол»

«Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Вильярреал
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