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  • «Лилль» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Лилль» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 19:35
Лилль
12.03.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Боруссия Д
5' Д. Дэвид
54' Э. Джан (П) 65' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Боруссия Д
13
Robin Lisewski
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
4-1-2-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
32
Буадди
15
Дэвид
3-1-2-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
17
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Мукау
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
5
Кабелла
29
Акпом
29
Акпом
5
Кабелла
3
Антон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
3
Антон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
13
Гросс
6
Озкан
6
Озкан
13
Гросс
14
Байер
10
Рейна
10
Рейна
14
Байер
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
Лилль
Боруссия Д
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Robin Lisewski
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Robin Lisewski
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лилль - Боруссия Д
2
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
3
Количество передач
433
437
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
2.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Боруссии» Д, 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Боруссия» Д

«Лилль» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Лилль
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