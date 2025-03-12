12.03.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
32
Буадди
15
Дэвид
3-1-2-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
17
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Мукау
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
5
Кабелла
29
Акпом
29
Акпом
5
Кабелла
3
Антон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
3
Антон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
13
Гросс
6
Озкан
6
Озкан
13
Гросс
14
Байер
10
Рейна
10
Рейна
14
Байер
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
Лилль
Боруссия Д
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Robin Lisewski
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Robin Lisewski
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лилль - Боруссия Д
2
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
3
Количество передач
433
437
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
2.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Боруссии» Д, 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»