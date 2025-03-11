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  • «Ливерпуль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Ливерпуль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 21:50
Ливерпуль
11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
ПСЖ
12' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
7
Кварацхелия
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
16
Конате
3
Эндо
3
Эндо
16
Конате
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
5
Маркиньос
4
Бералдо
4
Бералдо
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
87
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
87
Невеш
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСЖ
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
19
21
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
6
Нарушения
14
6
Офсайды
3
3
Количество передач
539
677
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.64
2.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «ПСЖ», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ»

«Ливерпуль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль
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