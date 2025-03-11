11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
7
Кварацхелия
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
16
Конате
3
Эндо
3
Эндо
16
Конате
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
5
Маркиньос
4
Бералдо
4
Бералдо
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
87
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
87
Невеш
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСЖ
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
19
21
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
6
Нарушения
14
6
Офсайды
3
3
Количество передач
539
677
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.64
2.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «ПСЖ», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»