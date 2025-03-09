09.03.2025, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-3-2-1
35
Дегтев
17
Макарчук
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
13
Кайнов
14
Крамарич
97
Пасевич
11
Шушеначев
4-1-2-2-1
57
Селихов
34
Маргасов
24
Филипенко
16
Итало
22
Бевеев
8
Аюпов
5
Егорычев
33
Мишкич
97
Ишков
44
Кузнецов
10
Секулич
5
Кравцов
13
Терехов
13
Терехов
5
Кравцов
27
Заика
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
27
Заика
97
Пасевич
28
Магаль
28
Магаль
97
Пасевич
14
Крамарич
21
Макаров
21
Макаров
14
Крамарич
11
Шушеначев
11
Мелешин
11
Мелешин
11
Шушеначев
34
Маргасов
80
Бессмертный
80
Бессмертный
34
Маргасов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
97
Ишков
94
Кучугура
94
Кучугура
97
Ишков
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
5
Егорычев
20
Марков
20
Марков
5
Егорычев
Остались в запасе
Сочи
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Сочи - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Урала», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»