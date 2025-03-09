Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сочи» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Сочи» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 14:50
Сочи
09.03.2025, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Урал
45+1' М. Крамарич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Урал
57
Александр Селихов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-3-2-1
35
Дегтев
17
Макарчук
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
13
Кайнов
14
Крамарич
97
Пасевич
11
Шушеначев
4-1-2-2-1
57
Селихов
34
Маргасов
24
Филипенко
16
Итало
22
Бевеев
8
Аюпов
5
Егорычев
33
Мишкич
97
Ишков
44
Кузнецов
10
Секулич
5
Кравцов
13
Терехов
13
Терехов
5
Кравцов
27
Заика
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
27
Заика
97
Пасевич
28
Магаль
28
Магаль
97
Пасевич
14
Крамарич
21
Макаров
21
Макаров
14
Крамарич
11
Шушеначев
11
Мелешин
11
Мелешин
11
Шушеначев
34
Маргасов
80
Бессмертный
80
Бессмертный
34
Маргасов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
97
Ишков
94
Кучугура
94
Кучугура
97
Ишков
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
5
Егорычев
20
Марков
20
Марков
5
Егорычев
Остались в запасе
Сочи
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Сочи - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Урала», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Урал»

«Сочи» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Сочи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
1
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
28
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+