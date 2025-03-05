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  • «ПСЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

«ПСЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

5 марта 2025, 21:50
ПСЖ
05.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ливерпуль
87' Х. Эллиот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
20
Жота
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
87
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
87
Невеш
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
14
Диас
21
Джонс
21
Джонс
14
Диас
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
ПСЖ
Ливерпуль
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ПСЖ - Ливерпуль
1
1
Всего ударов по воротам
27
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
2
Нарушения
3
7
Офсайды
3
0
Количество передач
694
295
Сейвы
0
9
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
16
0
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ливерпуля», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Ливерпуль»

«ПСЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ
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