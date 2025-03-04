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  • «Боруссия» Д – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

«Боруссия» Д – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

4 марта 2025, 21:50
Боруссия Д
04.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Лилль
22' К. Адейеми
68' Х. Арнар Харальдссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кобель
24
Свенссон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-1-3-1-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
31
Исмаили
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
8
Мбаппе
32
Буадди
15
Дэвид
24
Свенссон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
24
Свенссон
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Байер
14
Байер
11
Гиттенс
31
Исмаили
5
Баккер
5
Баккер
31
Исмаили
17
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Мукау
8
Мбаппе
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
8
Мбаппе
Остались в запасе
Боруссия Д
Лилль
33
Александер Майер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Боруссия Д - Лилль
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
6
Офсайды
2
1
Количество передач
428
574
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Лилля», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Лилль»

«Боруссия» Д – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Боруссия Д
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