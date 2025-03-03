Составы команд
Сочи
Сочи
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
13
Терехов
14
Сааведра
13
Кайнов
28
Магаль
14
Крамарич
29
Никитин
11
Мелешин
3-2-2-2-1
13
Косаревский
5
Ковачевич
18
Лепский
8
Кантария
2
Чуриков
57
Бегун
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
77
Сасин
21
Карпицкий
27
Заика
97
Пасевич
97
Пасевич
27
Заика
13
Терехов
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
13
Терехов
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
7
Гурциев
77
Юзепчук
77
Юзепчук
7
Гурциев
8
Кантария
18
Ндука
18
Ндука
8
Кантария
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Порохов
11
Порохов
77
Сасин
Остались в запасе
Сочи
Сокол
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Сочи - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Сокола», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»