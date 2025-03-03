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  • «Сочи» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

«Сочи» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

3 марта 2025, 16:50
Сочи
03.03.2025, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
13
Терехов
14
Сааведра
13
Кайнов
28
Магаль
14
Крамарич
29
Никитин
11
Мелешин
3-2-2-2-1
13
Косаревский
5
Ковачевич
18
Лепский
8
Кантария
2
Чуриков
57
Бегун
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
77
Сасин
21
Карпицкий
27
Заика
97
Пасевич
97
Пасевич
27
Заика
13
Терехов
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
13
Терехов
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
7
Гурциев
77
Юзепчук
77
Юзепчук
7
Гурциев
8
Кантария
18
Ндука
18
Ндука
8
Кантария
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Порохов
11
Порохов
77
Сасин
Остались в запасе
Сочи
Сокол
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Сочи - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Сокола», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Сокол»

«Сочи» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Сочи
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