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  • «Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

26 февраля 2025, 21:20
Ноттингем Форест
26.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-3-2
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
21
Жоржиньо
18
Нванери
8
Эдегор
19
Троссард
8
Домингес
8
Данило
8
Данило
8
Домингес
19
Эланга
22
Йетс
22
Йетс
19
Эланга
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
21
Жоржиньо
47
Зинченко
47
Зинченко
21
Жоржиньо
33
Калафьори
63
Тирни
63
Тирни
33
Калафьори
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
8
Эдегор
18
Парти
18
Парти
8
Эдегор
18
Нванери
19
Стерлинг
19
Стерлинг
18
Нванери
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
269
503
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Арсенала», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Арсенал»

«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ноттингем Форест
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