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  • «Эмполи» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Эмполи» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 18:50
Эмполи
23.02.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 5
Завершен
Аталанта
27' Э. Гьяси (АГ) 33' М. Ретеги 43' А. Лукман 55' А. Лукман 74' Д. Дзаппакоста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
55
Сулемана
ОП
13
Эдерсон
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
9
Доминик Вавассори
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
4-3-1-2
16
Сильвестри
13
Кэкачей
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
22
Де Шильо
33
Грасси
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
8
Куаме
94
Эспозито
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Пош
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
32
Ретеги
11
Гьяси
10
Самбья
10
Самбья
11
Гьяси
33
Грасси
14
Журковски
14
Журковски
33
Грасси
14
Мале
21
Коваленко
21
Коваленко
14
Мале
8
Куаме
29
Коломбо
29
Коломбо
8
Куаме
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
2
Толой
2
Толой
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
13
Эдерсон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
11
Лукман
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Лукман
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
32
Девис Васкес
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
9
Доминик Вавассори
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
9
Доминик Вавассори
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
4
17
Офсайды
0
1
Количество передач
393
449
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Аталанты», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Аталанта»

«Эмполи» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Эмполи
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