23.02.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
4-3-1-2
16
Сильвестри
13
Кэкачей
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
22
Де Шильо
33
Грасси
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
8
Куаме
94
Эспозито
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Пош
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
32
Ретеги
11
Гьяси
10
Самбья
10
Самбья
11
Гьяси
33
Грасси
14
Журковски
14
Журковски
33
Грасси
14
Мале
21
Коваленко
21
Коваленко
14
Мале
8
Куаме
29
Коломбо
29
Коломбо
8
Куаме
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
2
Толой
2
Толой
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
13
Эдерсон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
11
Лукман
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Лукман
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
32
Девис Васкес
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
9
Доминик Вавассори
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
9
Доминик Вавассори
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
4
17
Офсайды
0
1
Количество передач
393
449
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Аталанты», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»