23.02.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
31
Эдерсон
45
Хусанов
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Гонсалес
47
Фоден
11
Де Брюйне
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
15
Аке
3
Диаш
3
Диаш
15
Аке
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Мармуш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
22
Мармуш
11
Де Брюйне
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Де Брюйне
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
3
Эндо
3
Эндо
21
Джонс
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
3
10
Офсайды
2
4
Количество передач
648
331
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»