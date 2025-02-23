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  • «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля января 2025

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля января 2025

23 февраля 2025, 18:20
Манчестер Сити
23.02.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
14' М. Салах 37' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Бернарду Силва
АП
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
45
Хусанов
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Гонсалес
47
Фоден
11
Де Брюйне
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
15
Аке
3
Диаш
3
Диаш
15
Аке
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Мармуш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
22
Мармуш
11
Де Брюйне
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Де Брюйне
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
3
Эндо
3
Эндо
21
Джонс
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
3
10
Офсайды
2
4
Количество передач
648
331
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити
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