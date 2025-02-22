22.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-3-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
4-3-1-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
3
Килман
20
Тодибо
3
Крессуэлл
4
Альварес
30
Скарлс
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
41
Райс
47
Зинченко
47
Зинченко
41
Райс
2
Салиба
4
Уайт
4
Уайт
2
Салиба
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
18
Нванери
19
Стерлинг
19
Стерлинг
18
Нванери
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
20
Боуэн
11
Фергюсон
11
Фергюсон
20
Боуэн
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
15
15
Офсайды
3
2
Количество передач
638
309
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вест Хэма», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»