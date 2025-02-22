Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

«Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

22 февраля 2025, 16:50
Арсенал
22.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
44' Д. Боуэн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
4-3-1-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
3
Килман
20
Тодибо
3
Крессуэлл
4
Альварес
30
Скарлс
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
41
Райс
47
Зинченко
47
Зинченко
41
Райс
2
Салиба
4
Уайт
4
Уайт
2
Салиба
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
18
Нванери
19
Стерлинг
19
Стерлинг
18
Нванери
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
20
Боуэн
11
Фергюсон
11
Фергюсон
20
Боуэн
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
15
15
Офсайды
3
2
Количество передач
638
309
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вест Хэма», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Вест Хэм»

«Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+