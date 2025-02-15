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  • «Лестер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025

«Лестер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025

15 февраля 2025, 14:20
Лестер
15.02.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
81' М. Мерино 87' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
5
Околи
24
Джастин
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
9
Варди
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
24
Джастин
26
Кулибали
26
Кулибали
24
Джастин
14
Рид
10
Буонанотте
10
Буонанотте
14
Рид
4
Ндиди
27
Дака
27
Дака
4
Ндиди
10
Айю
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Айю
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
63
Тирни
63
Тирни
19
Троссард
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
19
Стерлинг
23
Мерино
23
Мерино
19
Стерлинг
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
10
Офсайды
1
4
Количество передач
316
483
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.2
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Арсенала», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер»«Арсенал»

«Лестер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Лестер
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