15.02.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лестер
Лестер
4-1-1-2-2
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
5
Околи
24
Джастин
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
9
Варди
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
24
Джастин
26
Кулибали
26
Кулибали
24
Джастин
14
Рид
10
Буонанотте
10
Буонанотте
14
Рид
4
Ндиди
27
Дака
27
Дака
4
Ндиди
10
Айю
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Айю
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
63
Тирни
63
Тирни
19
Троссард
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
19
Стерлинг
23
Мерино
23
Мерино
19
Стерлинг
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
10
Офсайды
1
4
Количество передач
316
483
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.2
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Арсенала», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»