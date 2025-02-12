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  • «Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

12 февраля 2025, 21:20
Эвертон
12.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
11' Бету 90+8' Д. Тарковски
16' А. Мак Аллистер 73' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
23
Бету
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
37
Гарнер
15
Янг
15
Янг
37
Гарнер
35
Линдстрем
24
Алькарас
24
Алькарас
35
Линдстрем
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Харрисон
7
Ндиайе
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
38
Гравенберх
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
12
Брэдли
21
Джонс
21
Джонс
12
Брэдли
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
20
Офсайды
3
2
Количество передач
294
529
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ливерпулья», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Ливерпуль»

«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон
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