12.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
23
Бету
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
37
Гарнер
15
Янг
15
Янг
37
Гарнер
35
Линдстрем
24
Алькарас
24
Алькарас
35
Линдстрем
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Харрисон
7
Ндиайе
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
38
Гравенберх
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
12
Брэдли
21
Джонс
21
Джонс
12
Брэдли
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
20
Офсайды
3
2
Количество передач
294
529
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ливерпулья», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»