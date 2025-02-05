05.02.2025, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
Рома
3-2-2-2-1
16
Меньян
2
Уокер
23
Томори
31
Павлович
19
Эрнандес
20
Хименес
14
Рейндерс
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
18
Абрахам
4-1-2-1-2
99
Свилар
2
Челик
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
61
Писилли
56
Салемакерс
14
Шомуродов
21
Дибала
20
Хименес
27
Леау
27
Леау
20
Хименес
80
Муса
23
Соттиль
23
Соттиль
80
Муса
11
Пулишич
79
Феликс
79
Феликс
11
Пулишич
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
15
Хуммельс
25
Нельссон
25
Нельссон
15
Хуммельс
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
5
Паредес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
5
Паредес
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Милан
Рома
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Рома
1
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
10
Офсайды
1
3
Количество передач
491
471
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 1/4 кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»