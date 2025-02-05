Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

«Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

5 февраля 2025, 21:50
Милан
05.02.2025, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Рома
16' Т. Абрахам 42' Т. Абрахам 72' Ж. Феликс
54' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
(К) ОП
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Меньян
2
Уокер
23
Томори
31
Павлович
19
Эрнандес
20
Хименес
14
Рейндерс
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
18
Абрахам
4-1-2-1-2
99
Свилар
2
Челик
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
61
Писилли
56
Салемакерс
14
Шомуродов
21
Дибала
20
Хименес
27
Леау
27
Леау
20
Хименес
80
Муса
23
Соттиль
23
Соттиль
80
Муса
11
Пулишич
79
Феликс
79
Феликс
11
Пулишич
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
15
Хуммельс
25
Нельссон
25
Нельссон
15
Хуммельс
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
5
Паредес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
5
Паредес
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Милан
Рома
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Рома
1
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
10
Офсайды
1
3
Количество передач
491
471
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 1/4 кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»

«Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Рома Милан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+