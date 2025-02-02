02.02.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
3-2-3-2
1
Ортега
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
8
Ковачич
27
Нуньес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
22
Мармуш
9
Холанд
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
19
Стерлинг
19
Стерлинг
29
Хаверц
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Мармуш
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
7
Офсайды
3
1
Количество передач
391
470
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестер Сити», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»