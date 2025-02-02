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  • «Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

2 февраля 2025, 17:20
Арсенал
02.02.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
5 : 1
Завершен
Манчестер Сити
2' М. Эдегор 57' Т. Парти 62' М. Льюис-Скелли 76' К. Хаверц 90+3' И. Нванери
55' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
33
Нето
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
3-2-3-2
1
Ортега
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
8
Ковачич
27
Нуньес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
22
Мармуш
9
Холанд
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
19
Стерлинг
19
Стерлинг
29
Хаверц
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Мармуш
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
7
Офсайды
3
1
Количество передач
391
470
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестер Сити», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал
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