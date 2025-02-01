01.02.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-2-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
4
Хин
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
61
Тамез
3
Соса
21
Риччи
10
Влашич
14
Карамо
19
Адамс
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
13
Руджери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
13
Руджери
32
Ретеги
9
Скамакка
9
Скамакка
32
Ретеги
19
Лазаро
25
Масина
25
Масина
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
66
Гинейтис
66
Гинейтис
61
Тамез
19
Адамс
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Адамс
Остались в запасе
Аталанта
Торино
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Аталанта - Торино
3
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
6
11
Офсайды
1
0
Количество передач
659
356
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.08
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Торино», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»