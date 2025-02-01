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  • «Аталанта» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Аталанта» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 18:50
Аталанта
01.02.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Торино
35' Б. Джимсити
40' Г. Марипан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-3-2-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
4
Хин
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
61
Тамез
3
Соса
21
Риччи
10
Влашич
14
Карамо
19
Адамс
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
13
Руджери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
13
Руджери
32
Ретеги
9
Скамакка
9
Скамакка
32
Ретеги
19
Лазаро
25
Масина
25
Масина
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
66
Гинейтис
66
Гинейтис
61
Тамез
19
Адамс
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Адамс
Остались в запасе
Аталанта
Торино
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Аталанта - Торино
3
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
6
11
Офсайды
1
0
Количество передач
659
356
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.08
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Торино», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Торино»

«Аталанта» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Аталанта Мальорка Атлетико
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