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  • «Барселона» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Барселона» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Барселона
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
47' Л. Ямаль 72' Р. Араухо
67' Эдерсон 79' М. Пашалич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
16
Гави
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
21
Федерико Касса
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
16
Гави
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
24
Гарсия
5
Кубарси
5
Кубарси
24
Гарсия
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
42
Скальвини
42
Скальвини
23
Колашинац
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
Остались в запасе
Барселона
Аталанта
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Барселона - Аталанта
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
13
Офсайды
1
6
Количество передач
631
288
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Аталанты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Аталанта»

«Барселона» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Барселона
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