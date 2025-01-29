29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
16
Гави
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
24
Гарсия
5
Кубарси
5
Кубарси
24
Гарсия
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
42
Скальвини
42
Скальвини
23
Колашинац
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
Остались в запасе
Барселона
Аталанта
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Барселона - Аталанта
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
13
Офсайды
1
6
Количество передач
631
288
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Аталанты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»