26.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
31
Кински
33
Дэвис
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
7
Сон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
14
Грей
4-1-1-2-2
1
Столярчик
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
6
Уинкс
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
9
Варди
29
Сарр
3
Регилон
3
Регилон
29
Сарр
47
Ришарлисон
47
Мур
47
Мур
47
Ришарлисон
14
Грей
7
Лэнкшир
7
Лэнкшир
14
Грей
10
Айю
15
Коди
15
Коди
10
Айю
24
Джастин
26
Кулибали
26
Кулибали
24
Джастин
14
Рид
34
Скипп
34
Скипп
14
Рид
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
40
Брэндон Остин
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
16
Офсайды
5
2
Количество передач
523
348
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Лестера, 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»