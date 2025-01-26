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  • «Тоттенхэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Тоттенхэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 15:50
Тоттенхэм
26.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
33' Ришарлисон
46' Д. Варди 50' Б. Эль-Ханнус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-2-3-2
31
Кински
33
Дэвис
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
7
Сон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
14
Грей
4-1-1-2-2
1
Столярчик
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
6
Уинкс
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
9
Варди
29
Сарр
3
Регилон
3
Регилон
29
Сарр
47
Ришарлисон
47
Мур
47
Мур
47
Ришарлисон
14
Грей
7
Лэнкшир
7
Лэнкшир
14
Грей
10
Айю
15
Коди
15
Коди
10
Айю
24
Джастин
26
Кулибали
26
Кулибали
24
Джастин
14
Рид
34
Скипп
34
Скипп
14
Рид
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
40
Брэндон Остин
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
16
Офсайды
5
2
Количество передач
523
348
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Лестера, 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Лестер»

«Тоттенхэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Тоттенхэм
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