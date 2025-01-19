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  • «Интер» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Интер» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 21:35
Интер
19.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Эмполи
55' Л. Мартинес 79' Д. Дюмфрис 89' М. Тюрам
83' С. Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
17
Лука Топалович
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
30
Аугусто
6
де Врей
28
Павар
8
Асллани
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
3-2-3-1-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
22
Де Шильо
13
Кэкачей
33
Грасси
14
Мале
10
Фаццини
11
Гьяси
29
Коломбо
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
28
Павар
3
Дармиан
3
Дармиан
28
Павар
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
22
Де Шильо
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
22
Де Шильо
3
Пеццелла
10
Самбья
10
Самбья
3
Пеццелла
33
Грасси
6
Хендерсон
6
Хендерсон
33
Грасси
13
Кэкачей
14
Журковски
14
Журковски
13
Кэкачей
10
Фаццини
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Фаццини
Остались в запасе
Интер
Эмполи
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
17
Лука Топалович
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
41
Ank Asmussen
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
17
Лука Топалович
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
41
Ank Asmussen
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Эмполи
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
672
308
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Эмполи», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Эмполи»

«Интер» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Интер
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