19.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
30
Аугусто
6
де Врей
28
Павар
8
Асллани
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
3-2-3-1-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
22
Де Шильо
13
Кэкачей
33
Грасси
14
Мале
10
Фаццини
11
Гьяси
29
Коломбо
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
28
Павар
3
Дармиан
3
Дармиан
28
Павар
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
22
Де Шильо
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
22
Де Шильо
3
Пеццелла
10
Самбья
10
Самбья
3
Пеццелла
33
Грасси
6
Хендерсон
6
Хендерсон
33
Грасси
13
Кэкачей
14
Журковски
14
Журковски
13
Кэкачей
10
Фаццини
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Фаццини
Остались в запасе
Интер
Эмполи
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
17
Лука Топалович
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
41
Ank Asmussen
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
17
Лука Топалович
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
41
Ank Asmussen
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Эмполи
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
672
308
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Эмполи», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»