18.01.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
42
Скальвини
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
13
Руджери
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
13
Руджери
42
Скальвини
4
Брешианини
4
Брешианини
42
Скальвини
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
7
Нерес
37
Спинаццола
37
Спинаццола
7
Нерес
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Наполи
4
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
18
9
Офсайды
1
1
Количество передач
545
427
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Наполи», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»