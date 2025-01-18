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  • «Аталанта» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Аталанта» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 21:35
Аталанта
18.01.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
16' М. Ретеги 55' А. Лукман
27' М. Политано 40' С. Мактоминей 78' Р. Лукаку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Наполи
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
42
Скальвини
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
13
Руджери
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
13
Руджери
42
Скальвини
4
Брешианини
4
Брешианини
42
Скальвини
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
7
Нерес
37
Спинаццола
37
Спинаццола
7
Нерес
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Наполи
4
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
18
9
Офсайды
1
1
Количество передач
545
427
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Наполи», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Наполи»

«Аталанта» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Аталанта
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