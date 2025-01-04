04.01.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-1-3-3
40
Остин
23
Порро
3
Дрэгушин
99
Спенс
29
Сарр
22
Джонсон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
19
Соланке
14
Грей
11
Вернер
3-1-2-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
33
Берн
4
Ботман
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
3
Дрэгушин
3
Регилон
3
Регилон
3
Дрэгушин
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
15
Бергвалл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
15
Бергвалл
11
Вернер
7
Сон
7
Сон
11
Вернер
4
Ботман
6
Келли
6
Келли
4
Ботман
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
9
Исак
28
Уиллок
28
Уиллок
9
Исак
23
Мерфи
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
23
Мерфи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
10
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
463
352
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ньюкасла», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»