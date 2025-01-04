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  • «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 14:20
Тоттенхэм
04.01.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
4' Д. Соланке
6' Э. Гордон 38' А. Исак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
(К) ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-1-3-3
40
Остин
23
Порро
3
Дрэгушин
99
Спенс
29
Сарр
22
Джонсон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
19
Соланке
14
Грей
11
Вернер
3-1-2-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
33
Берн
4
Ботман
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
3
Дрэгушин
3
Регилон
3
Регилон
3
Дрэгушин
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
15
Бергвалл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
15
Бергвалл
11
Вернер
7
Сон
7
Сон
11
Вернер
4
Ботман
6
Келли
6
Келли
4
Ботман
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
9
Исак
28
Уиллок
28
Уиллок
9
Исак
23
Мерфи
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
23
Мерфи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
10
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
463
352
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ньюкасла», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Тоттенхэм
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