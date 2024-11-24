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  • «Пари НН» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Пари НН» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 17:50
Нижний Новгород
24.11.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-2-2
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
25
Карич
87
Боженов
10
Мухин
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
19
Ермаков
15
Боселли
3-3-3-1
1
Волк
17
Пальцев
77
Сундуков
99
Алибеков
13
Кагермазов
16
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
87
Боженов
30
Стаматов
30
Стаматов
87
Боженов
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
14
Тичич
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Тичич
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Мх
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Мх
2
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
421
359
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо Мх», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Динамо Мх»

Пари НН – Динамо Мх матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Нижний Новгород
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