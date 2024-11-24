24.11.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-2-2-2
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
25
Карич
87
Боженов
10
Мухин
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
19
Ермаков
15
Боселли
3-3-3-1
1
Волк
17
Пальцев
77
Сундуков
99
Алибеков
13
Кагермазов
16
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
87
Боженов
30
Стаматов
30
Стаматов
87
Боженов
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
14
Тичич
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Тичич
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Мх
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Мх
2
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
421
359
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо Мх», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо Мх»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»