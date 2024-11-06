06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 5
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-2-2-2
31
Илич
23
Родич
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
8
Канга
33
Крунич
10
Максимович
26
Силас
21
Элшник
27
Ндиайе
4-1-2-2-1
1
Пенья
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
18
Мартин
6
Касадо
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
8
Канга
8
Далсью
8
Далсью
8
Канга
10
Максимович
21
Илич
21
Илич
10
Максимович
26
Силас
11
Пруцев
11
Пруцев
26
Силас
23
Родич
7
Милсон
7
Милсон
23
Родич
27
Ндиайе
10
Катай
10
Катай
27
Ндиайе
5
Кубарси
36
Домингес
36
Домингес
5
Кубарси
21
де Йонг
16
Гави
16
Гави
21
де Йонг
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Црвена Звезда
Барселона
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Црвена Звезда - Барселона
2
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
4
12
Офсайды
9
0
Количество передач
279
669
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.31
3.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Барселоны», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»