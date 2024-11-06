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  • «Црвена Звезда» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Црвена Звезда» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 21:50
Црвена Звезда
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 5
Завершен
Барселона
27' Силас 84' Милсон
13' И. Мартинес 43' Р. Левандовски 53' Р. Левандовски 55' Рафинья 76' Ф. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
26
Силас
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
31
Илич
23
Родич
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
8
Канга
33
Крунич
10
Максимович
26
Силас
21
Элшник
27
Ндиайе
4-1-2-2-1
1
Пенья
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
18
Мартин
6
Касадо
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
8
Канга
8
Далсью
8
Далсью
8
Канга
10
Максимович
21
Илич
21
Илич
10
Максимович
26
Силас
11
Пруцев
11
Пруцев
26
Силас
23
Родич
7
Милсон
7
Милсон
23
Родич
27
Ндиайе
10
Катай
10
Катай
27
Ндиайе
5
Кубарси
36
Домингес
36
Домингес
5
Кубарси
21
де Йонг
16
Гави
16
Гави
21
де Йонг
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Црвена Звезда
Барселона
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Црвена Звезда - Барселона
2
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
4
12
Офсайды
9
0
Количество передач
279
669
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.31
3.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Барселоны», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Барселона»

«Црвена Звезда» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Црвена Звезда
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