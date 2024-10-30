30.10.2024, среда, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
4-2-2-2
32
Васкес
13
Кэкачей
44
Исмайли
2
Вити
2
Гогличидзе
14
Мале
10
Фаццини
11
Гьяси
9
Сольбаккен
29
Коломбо
18
Анджорин
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
32
Димарко
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
18
Анджорин
3
Пеццелла
3
Пеццелла
18
Анджорин
9
Сольбаккен
22
Де Шильо
22
Де Шильо
9
Сольбаккен
11
Гьяси
10
Самбья
10
Самбья
11
Гьяси
14
Мале
6
Хендерсон
6
Хендерсон
14
Мале
29
Коломбо
9
Пеллегри
9
Пеллегри
29
Коломбо
6
де Врей
24
Паласиос
24
Паласиос
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
28
Павар
95
Бастони
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
32
Димарко
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
32
Димарко
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Эмполи
Интер
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Эмполи - Интер
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
215
756
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.26
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Интера», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»