Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2024

«Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2024

28 октября 2024, 18:50
Галатасарай
28.10.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
13' Д. Санчес 67' В. Осимхен
90+4' Э. Мучи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
7
Салаи
9
Икарди
45
Осимхен
3-4-3
30
Дестаноглу
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
23
Мариу
27
Ндур
83
Фернандеш
22
Свенссон
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
23
Айхан
15
Йелерт
15
Йелерт
23
Айхан
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
53
Топджу
5
Санук
5
Санук
53
Топджу
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
23
Мариу
7
Мучи
7
Мучи
23
Мариу
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
4
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
21
13
Офсайды
1
3
Количество передач
270
435
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Бешикташа», 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Бешикташ»

«Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+