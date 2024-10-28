28.10.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
7
Салаи
9
Икарди
45
Осимхен
3-4-3
30
Дестаноглу
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
23
Мариу
27
Ндур
83
Фернандеш
22
Свенссон
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
23
Айхан
15
Йелерт
15
Йелерт
23
Айхан
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
53
Топджу
5
Санук
5
Санук
53
Топджу
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
23
Мариу
7
Мучи
7
Мучи
23
Мариу
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
4
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
21
13
Офсайды
1
3
Количество передач
270
435
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Бешикташа», 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»