Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Реал» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 20:50
Реал
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 2
Завершен
Боруссия Д
60' А. Рюдигер 62' Винисиус 83' Л. Васкес 86' Винисиус 90+3' Винисиус
30' Д. Мален 34' Д. Гиттенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Мален
11
Родриго
14
Чуамени
14
Чуамени
11
Родриго
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
11
Гиттенс
3
Антон
3
Антон
11
Гиттенс
26
Рюэрсон
23
Джан
23
Джан
26
Рюэрсон
14
Мален
13
Гросс
13
Гросс
14
Мален
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Реал - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
10
11
Количество передач
517
499
Сейвы
5
6
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.4
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Боруссия» Д, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Боруссия» Д

«Реал» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Реал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+