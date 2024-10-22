22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Мален
11
Родриго
14
Чуамени
14
Чуамени
11
Родриго
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
11
Гиттенс
3
Антон
3
Антон
11
Гиттенс
26
Рюэрсон
23
Джан
23
Джан
26
Рюэрсон
14
Мален
13
Гросс
13
Гросс
14
Мален
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Реал - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
10
11
Количество передач
517
499
Сейвы
5
6
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.4
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Боруссия» Д, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»