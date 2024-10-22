22.10.2024, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-2-3-1
88
Гудиев
92
Брызгалов
20
Юрганов
47
Божин
71
Мастерной
23
Якимов
19
Селе
11
Браими
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
20
Марков
3-3-1-2-1
16
Адамов
31
Мантуан
5
Родригао
78
Чистяков
15
Караваев
18
Васильев
4
Горшков
97
Ахметов
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
99
Гиоргобиани
79
Каштанов
79
Каштанов
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
88
Щетинин
88
Щетинин
16
Мертенс
71
Мастерной
7
Моцпан
7
Моцпан
71
Мастерной
23
Якимов
8
Багамаев
8
Багамаев
23
Якимов
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
78
Чистяков
16
Эракович
16
Эракович
78
Чистяков
97
Ахметов
70
Вершинин
70
Вершинин
97
Ахметов
20
Педро
52
Пшенников
52
Пшенников
20
Педро
Остались в запасе
Факел
Зенит
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
18
Кирилл Симонов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
18
Кирилл Симонов
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Зенита», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»