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  • «Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 15:05
Факел
22.10.2024, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
44' А. Ерохин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Табо Селе
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
4-2-3-1
88
Гудиев
92
Брызгалов
20
Юрганов
47
Божин
71
Мастерной
23
Якимов
19
Селе
11
Браими
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
20
Марков
3-3-1-2-1
16
Адамов
31
Мантуан
5
Родригао
78
Чистяков
15
Караваев
18
Васильев
4
Горшков
97
Ахметов
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
99
Гиоргобиани
79
Каштанов
79
Каштанов
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
88
Щетинин
88
Щетинин
16
Мертенс
71
Мастерной
7
Моцпан
7
Моцпан
71
Мастерной
23
Якимов
8
Багамаев
8
Багамаев
23
Якимов
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
78
Чистяков
16
Эракович
16
Эракович
78
Чистяков
97
Ахметов
70
Вершинин
70
Вершинин
97
Ахметов
20
Педро
52
Пшенников
52
Пшенников
20
Педро
Остались в запасе
Факел
Зенит
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
18
Кирилл Симонов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
18
Кирилл Симонов
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Зенита», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Зенит»

«Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Факел
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