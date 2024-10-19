19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-2-2
35
Дегтев
17
Макарчук
22
Кожемякин
91
Суслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
11
Мелешин
4-1-2-1-2
1
Шакеров
15
Кочиев
55
Крижан
88
Сокол
33
Агаев
96
Мальцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
90
Калмыков
14
Крамарич
4
Литвинов
4
Литвинов
14
Крамарич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
11
Мелешин
21
Макаров
21
Макаров
11
Мелешин
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
33
Агаев
68
Рядно
68
Рядно
33
Агаев
72
Гордюшенко
36
Кане
36
Кане
72
Гордюшенко
90
Калмыков
30
Данилин
30
Данилин
90
Калмыков
88
Сокол
11
Кожедуб
11
Кожедуб
88
Сокол
7
Юшин
28
Бурлаков
28
Бурлаков
7
Юшин
Остались в запасе
Сочи
Родина
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Сочи - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Родины», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Родина»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»