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  • «Сочи» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Сочи» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:50
Сочи
19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Родина
39' М. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
4-2-2-2
35
Дегтев
17
Макарчук
22
Кожемякин
91
Суслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
11
Мелешин
4-1-2-1-2
1
Шакеров
15
Кочиев
55
Крижан
88
Сокол
33
Агаев
96
Мальцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
90
Калмыков
14
Крамарич
4
Литвинов
4
Литвинов
14
Крамарич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
11
Мелешин
21
Макаров
21
Макаров
11
Мелешин
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
33
Агаев
68
Рядно
68
Рядно
33
Агаев
72
Гордюшенко
36
Кане
36
Кане
72
Гордюшенко
90
Калмыков
30
Данилин
30
Данилин
90
Калмыков
88
Сокол
11
Кожедуб
11
Кожедуб
88
Сокол
7
Юшин
28
Бурлаков
28
Бурлаков
7
Юшин
Остались в запасе
Сочи
Родина
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Сочи - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Родины», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Родина»

«Сочи» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Сочи
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