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  • «Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 14:50
Урал
05.10.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
16' М. Секулич
90+6' Р. Нетфуллин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
3-4-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
24
Филипенко
2
Бегич
14
Мосин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Секулич
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
90
Галкин
17
Горбунов
21
Максимов
14
Мосин
53
Бардачев
53
Бардачев
14
Мосин
8
Аюпов
27
Чудин
27
Чудин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Сунгатулин
10
Секулич
10
Бикфалви
10
Бикфалви
10
Секулич
33
Мишкич
11
Ионов
11
Ионов
33
Мишкич
99
Шевченко
3
Коледин
3
Коледин
99
Шевченко
90
Галкин
33
Камара
33
Камара
90
Галкин
21
Максимов
2
Манелов
2
Манелов
21
Максимов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Торпедо»

«Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Урал
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