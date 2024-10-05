05.10.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-4-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
24
Филипенко
2
Бегич
14
Мосин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Секулич
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
90
Галкин
17
Горбунов
21
Максимов
14
Мосин
53
Бардачев
53
Бардачев
14
Мосин
8
Аюпов
27
Чудин
27
Чудин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Сунгатулин
10
Секулич
10
Бикфалви
10
Бикфалви
10
Секулич
33
Мишкич
11
Ионов
11
Ионов
33
Мишкич
99
Шевченко
3
Коледин
3
Коледин
99
Шевченко
90
Галкин
33
Камара
33
Камара
90
Галкин
21
Максимов
2
Манелов
2
Манелов
21
Максимов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»